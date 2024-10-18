ИЗДЕЛИЯ ИЗ КВАРЦА

Выбирайте качество по доступной цене!
Кварц полностью монолитный материал, в нем отсутствуют поры, пустоты и микротрещины. За счет этого кварцевый агломерат невозможно поцарапать или расколоть в бытовых условиях.
Из-за своей непористости, кварц имеет низкую степень поглощения воды (0,04%), в следствие чего не впитывает
Искусственный камень имеет намного более богатый выбор цветов по сравнению с природным камнем. Использование кварца дает отличную возможность проявить фантазию и создать интерьер своей мечты.
В бытовых условиях выдерживает нагрев до 300 градусов Цельсия, при этом не меняет цвет и структуру.
Кварц не требует никакого особенного ухода. В быту изделия требуют лишь периодического протирания влажной тряпкой , можно даже не использовать чистящие средства. Гарантия на материал 3 года!
Агломерат не впитывает воду, поэтому на нем не размножаются никакие микроорганизмы. Поверхность кварца абсолютно безопасна для человека, поэтому применяется в помещениях с высочайшими нормами санитарии и гигиены, таких как клиники и предприятия общественного питания.
ОТЗЫВЫ
Юлиана
Заказывала столешницу на кухню в августе 2017, пишу отзыв спустя 8 месяцев использования. Понравилось все, и как работают люди в этой компании по отношению к своим заказчикам и качество самой столешницы! После обращения в компанию в назначенное время ко мне приехал Андрей, все просчитал, сделал л...
Заказывала столешницу на кухню в августе 2017, пишу отзыв спустя 8 месяцев использования. Понравилось все, и как работают люди в этой компании по отношению к своим заказчикам и качество самой столешницы! После обращения в компанию в назначенное время ко мне приехал Андрей, все просчитал, сделал лекала, посоветовал как лучше расположить варочную панель, кран возле мойки ( у меня классика и не везде одинаковая ширина столешницы, поэтому этот момент был очень важен в последующем использовании), сказал, что через 5 дней будет готово, договариваемся о времени и устанавливаем. Ровно в срок действительно все было готово, на установку приехал Дмитрий с помощником, все аккуратно установили, после себя оставили чистоту и порядок! Я заказывала кварцевую столешницу, по качеству притензий нет, не боится горячего, царапин, выглядит и сейчас как новая! В общем впечатление только хорошее, будем делать балкон, за красивыми каменными подоконниками буду обращаться только в Радианс! Спасибо огромное Андрею, Дмитрию и всей компании Радианс! Цените то, чего вам удалось достичь, но и стремитесь к большему! Вы большие молодцы! Успехов Вам и процветания!
Вячеслав
Заказывали столешницу на кухню (одна недешевая контора кухонная ее криво сделала, забрали деньги). Заказали в Радиансе. Сделали быстро. Недочеты устранили оперативно, без кормлений завтраками. Я доволен. Успехов и процветания
Наталья
Приятно удивлена профессионализмом мастеров и качеством изделия.
На замер приехали в течение 2 часов после звонка, хотя звонила в конце рабочего дня, сразу понравился профессиональный подход мастера (Дмитрий), проконсультировал по камню, по установке мойки и т.д., сделал лекала. Через 4 дня...
Приятно удивлена профессионализмом мастеров и качеством изделия.
На замер приехали в течение 2 часов после звонка, хотя звонила в конце рабочего дня, сразу понравился профессиональный подход мастера (Дмитрий), проконсультировал по камню, по установке мойки и т.д., сделал лекала. Через 4 дня после замеров столешница была готова, но я дозаказывала фартук из кварца, поэтому установили через 7 рабочих дней. О времени установки предупредили заранее, приехали вовремя, установили аккуратно, быстро и чисто, даже в мелочах не придраться.
Валентина
Заказывала столешницу и подоконники, все быстро изготовили, установили. Ребята, которые устанавливают, работают аккуратно . Приятное впечатление от компании.
Наталья
Эту компанию нашла в интернете.Заказала барную стойку.Приехали ребята выбрали под цвет кухонной столешницы.Получилось очень красиво.Еще и бонус получила сделали на кухне подоконник из этого же кварца.Бригада дружная работают быстро и качественно.Обращайтесь не пожалеете.
Сергей
Позвонил в компанию с просьбой расчитать стоимость столешницы на кухню , ответил грамотный специалист , рассказал все от а до я , пригласил в офис , выбрали материал , в этот же день сделали обмер , и через 4 дня обрадовали меня и мою жену замечательной кварцевой столешницей . Полноценно пользуем...
Позвонил в компанию с просьбой расчитать стоимость столешницы на кухню , ответил грамотный специалист , рассказал все от а до я , пригласил в офис , выбрали материал , в этот же день сделали обмер , и через 4 дня обрадовали меня и мою жену замечательной кварцевой столешницей . Полноценно пользуемся уже пол года , жена не нарадуется , всем рекомендую , они лучшие
Елена
+ в вашу копилку. Заказывали кварцевую столешницу. Остались довольны на все 100%. Рекомендую.
Иван
Неделю назад позвонил в компанию Radians, через 5 дней я получил столешницу , качеством очень остались довольны, всем рекомендуем, действительно работа на высшем уровне!
Кристина
Светлана