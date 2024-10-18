ИЗДЕЛИЯ ИЗ КВАРЦА

Устойчивость к бактериям

Агломерат не впитывает воду, поэтому на нем не размножаются никакие микроорганизмы. Поверхность кварца абсолютно безопасна для человека, поэтому применяется в помещениях с высочайшими нормами санитарии и гигиены, таких как клиники и предприятия общественного питания.