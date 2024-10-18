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ИЗДЕЛИЯ ИЗ КВАРЦА

Столешницы для кухни Столешницы для кухни
Подоконники Подоконники
Столешницы для ванной Столешницы для ванной
Стеновые панели из камня Стеновые панели из камня
Барные стойки Барные стойки
Ступени из камня Ступени из камня

Выбирайте качество по доступной цене!

Наши преимущества

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 4-20 РАБОЧИХ ДНЕЙ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
РАЗНООБРАЗНАЯ ПАЛИТРА КАМНЯ
ДОСТУПНАЯ ЦЕНА
ГАРАНИТИЯ НА ИЗДЕЛИЯ

Кварцевый агломерат

AC9043 (AC2018) Calacatta AC9043 (AC2018) Calacatta Купить со скидкой
AC9019 Calacatta Black AC9019 Calacatta Black Купить со скидкой
AC7003 Calacatta Grey AC7003 Calacatta Grey Купить со скидкой
BR6069 Statuario Maximus BR6069 Statuario Maximus Купить со скидкой
BR9012 Butterfly BR9012 Butterfly Купить со скидкой
BR6090 Panda White BR6090 Panda White Купить со скидкой
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Новости Radians

Radians - фабрика по изготовлению изделий из кварца, керамогранита и акрила.
18.10.2024

Radians - фабрика по изготовлению изделий из кварца, керамогранита и акрила.

Подборка текстуры под дерево
18.10.2024

Подборка текстуры под дерево

Почему наши клиенты выбирают Radians уже 20 лет?
18.10.2024

Почему наши клиенты выбирают Radians уже 20 лет?

Все новости

Видео Radians

Все видео

ПРЕИМУЩЕСТВА КВАРЦЕВОГО КАМНЯ

Керамогранит

MN049A (ICEBERG ONYX, Nanotech Polished) 2600*1200*6 мм MN049A (ICEBERG ONYX, Nanotech Polished) 2600*1200*6 мм Купить со скидкой
MN062A (ARISTON WHITE, Soft Polished) 3200*1600*6 мм MN062A (ARISTON WHITE, Soft Polished) 3200*1600*6 мм Купить со скидкой
MN067A (Dolomit, Nanotech Polished) 2600*1200*6 мм MN067A (Dolomit, Nanotech Polished) 2600*1200*6 мм Купить со скидкой
MN072A (PANDA WHITE, Nanotech Polished) 3200*1600*6 мм MN072A (PANDA WHITE, Nanotech Polished) 3200*1600*6 мм Купить со скидкой
MN067A (DOLOMIT, Soft Polished) 3200*1600*6 мм MN067A (DOLOMIT, Soft Polished) 3200*1600*6 мм Купить со скидкой
MN076A (BULGARI WHITE, Matt) 3200*1600*12 мм MN076A (BULGARI WHITE, Matt) 3200*1600*12 мм Купить со скидкой
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КУХОННЫЕ МОЙКИ

Мойка Мойка "Комби" 860, жасмин FS Купить со скидкой
Мойка Мойка "Комби" 650, жасмин FS Купить со скидкой
Мойка Мойка "Комби" 780, жасмин FS Купить со скидкой
Мойка Мойка "Липси" 820, песочный FG Купить со скидкой
Мойка Мойка "Лотос" 510, песочный FG Купить со скидкой
Мойка Мойка "Липси" 780, песочный FG Купить со скидкой
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